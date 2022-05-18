Derya Tuna'dan tepki çekecek çıkış: Çapkınlıkta erkeğin suçu yok

İbrahim Tatlıses ile yıllarca birlikte olan ve bu evlilikten İdo Tatlıses adında bir çocuğu olan Derya Tuna, Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe konuk oldu. Seda Akgül'ün sorularını yanıtlayan Tuna, çapkınlıkla ilgili söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

"ÇAPKINLIKTA ERKEĞİN SUÇU YOK"

Akgül'ün sorusu üzerine çapkınlıkla ilgili düşüncelerinden bahseden Derya Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

EVLİLİĞE KAPILARINI KAPATTI

"Bekarlık sultanlık" diyen Tuna, sözlerine şöyle devam etti: "Vallahi, çok rahatım. Evimde bir o tarafta oturuyorum, bir bu tarafta oturuyorum. Yemek yapıyorum, yapmıyorum, kimse bana şu suyu getirsene demiyor, evimde erkek terliği bile yok. Ben oğlumla, ailemle mutluyum."



