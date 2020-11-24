Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu! Konuk olmuyor çünkü...

Bir dönem hem ekranlarda hem de sahnelerde yer alan Derya Tuna, alışveriş yaparken ortaya çıktı. Tuna, dokuz sene sonra ekrana 'İbo Show' ile geri dönen İbrahim Tatlıses'in ilk yayınına çiçek göndermişti.

TUNA'DAN ESPRİLİ YANIT

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Derya Tuna, 9 sene sonra ekranlara geri dönen eski eşi İbrahim Tatlıses'in programına konuk olup olmayacağı sorulması üzerine ''Sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim" diyerek esprili bir cevap verdi.

DERYA TUNA KİMDİR?

Derya Tuna, 17 Temmuz 1965 yılında doğdu. İbrahim Tatlıses ile tanışmadan önce Yenikapı'daki gazinolarda sahneye çıkan bir şarkıcıydı.

1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Bu ilişkisinden 'İdo' isimli bir oğlu oldu. İkili birlikte yaşamaya başladıktan sonra Derya Tuna'nın sahne hayatı da sona ermiştir. Derya Tuna, 1983 yılında Günah, 1985'de Yalnızım ve 1987 yılında Gülüm Benim isimli filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol almıştır. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18'inci yılında yollarını 2001 de ayırdı. İbrahim Tatlıses'e karşı sahneye çıkmaya karar verdiği o yıllarda, transparan giyindiği için 14 Ekim 2002'de Hüseyin Bozan tarafından bacağından vurulmuştur.13 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Kanal D ekranlarında yayınlanan "4 Kadın Zamanı" isimli programda Eylül Öztürk, Hande Ataizi ve Seray Sever ile birlikte sunuculuk yapmaktadır.

