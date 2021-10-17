Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in yakın dostu Hülya Avşar'ı düğüne istemedi mi?

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden olan çocuğu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün ile evlendi.

Düğüne çok sayıda ünlü isim katılırken, İbrahim Tatlıses'in çok yakın dostlarından Hülya Avşar düğünde yoktu. Gülben Ergen'in ayağını kırdığı için düğüne gelemediği söylenirken Avşar ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Derya Tuna, Hülya Avşar'ı düğüne davet etmek istemedi.

Bu iddialardan sonra İbrahim Tatlıses hemen bir açıklama yaptı. Tatlıses açıklamasında "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya hanımın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmem' dedi. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim misafirleri riske atmamak için gelemiyorum, dedi. Gülben Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti olay bundan ibarettir. Yok Derya Hanım istememiş de filan konu budur ARKADAŞLAR.!" dedi.

