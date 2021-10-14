Derya Tuna komşularını İbrahim Tatlıses ile mi tehdit etti? Derya Tuna'dan açıklama

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın oturduğu sitedeki komşuyla kavga ettiği iddiası gündemdeydi. İddiaya göre Derya Tuna, "Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" sözleriyle, komşusu Zübeyde Şen'in üzerine yürüdü.

Şen, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Şen'in şikayeti üzerine karakola götürülen Derya Tuna'nın ifadesi alındı.

Bu iddiaların gündem olmasından sonra Derya Tuna'dan açıklama geldi.

"İFADEMDE GEREKENİ SÖYLEDİM"

Derya Tuna Uçankuş'a yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kimseyi tehdit etmedim! Ayrıca tarzım da değil. Hanımefendi hayal dünyasında konuşmalarımızı büyütmüş. İfademde gerekeni söyledim. Koca İstanbul’u tek başıma dolaşıyorum. Kapımda korumam da yok” dedi.

Tuna daha sonra da hesabından avukatının açıklamasını paylaştı. Açıklamada "Müvekkilin yeğeninin şiddet gören kişilerden biri olması dışında müvekkilin olayla herhangi bir ilgisi yoktur. Konu yargıya taşınmış olup, çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilin adı kullanılarak konunun çarpıtılması kabul edilemez. Müvekkil yaşanan olayın tarafı olmayıp çıkan haberlerle ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır" dendi.



