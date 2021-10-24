Derya Uluğ'dan Fenerbahçe Alanyaspor maçına olay yorum! "Top onlara gelince heba oluyor"

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ile ilgili Derya Uluğ'dan olay bir yorum geldi. Maçı yakından takip eden sanatçı, Twitter üzerinden eleştirel bir paylaşımda bulundu.

"TOP ONLARA GELİNCE HEBA OLUYOR"

Fenerbahçe Alanyaspor maçı tüm heyecanıyla sürerken sanatçı Derya Uluğ'dan önemli bir paylaşım geldi. 21 Şubat 1986 ve İzmir doğumlu başarılı isim Twitter üzerinden "Bazı oyuncular var, top onlara gelince heba oluyor maalesef" ifadesini paylaştı.

Güzel şarkıcının paylaşımına kısa sürede onlarca yorum ve beğeni yağdı.

Bu esnada Fenerbahçe Alanyaspor maçı ise 1-2 şeklinde Alanyaspor'un galibiyetiyle bitti.



