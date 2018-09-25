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Derya Uluğ'dan Fenerbahçe isyanı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2018 07:27 | Son Güncelleme

Dün gece oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında ünlü şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabından isyan etti.

Derya Uluğ'dan Fenerbahçe isyanı

Spor Toto Süper Ligi'n 6. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabından isyan etti.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş kadıköy Derya Uluğ

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