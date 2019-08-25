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Derya Uluğ'dan konserde Emine Bulut pankartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Derya Uluğ, Artvin'de verdiği konserde eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut için "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Derya Uluğ'dan konserde Emine Bulut pankartı

Kırıkkale'de yaşanan kadın cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi tarafından kızının gözü önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği "Ölmek istemiyorum" sözü ise yürekleri dağladı.

Türkiye'nin sessiz kalmadığı olayla ilgili son olarak Derya Uluğ da konserinde anlamlı bir harekete imza attı.

Artvin'de Arhavi Festivali kapsamında sahneye çıkan genç şarkıcı Derya Uluğ, konserinde Emine Bulut'u unutmadı. Şarkılarına ara veren Derya Uluğ, Emine Bulut cinayeti hakkında "Ülkemizde doğaya verilen zararı, çocuklara yapılan şiddeti ve özellikle son zamanlarda artan kadına olan, özellikle eski koca şiddetinin bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını yürekten istiyorum" dedi.

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"ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Sahnede duygusal anlar yaşayan Derya Uluğ, "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Şarkıcı 'Dünyada Ölümden Başkası Yalan' isimli şarkının çalındığı esnada ise gözyaşlarına hakim olamadı. Uluğ'u izlemeye gelen hayranları ise alkış ve ıslıklarla şarkıcıya destek oldu.

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Derya Uluğ Emine BuluT Ölmek istemiyorum

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