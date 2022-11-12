Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı

Şarkılarıyla listeleri altüst eden güzel şarkıcı Derya Uluğ, Dubai'de lüks bir otelden paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni topladı.
Derya Uluğ'un paylaşımını Yasemin Şefkatli, Fulden Uras ve Kaan Sekban gibi isimler yorumsuz bırakmadı.
Derya Uluğ, iddialı sahne kıyafetleriyle de sık sık adından söz ettiriyor.
Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakıyor.
Derya Uluğ, bir süredir aranjör Asil Gök ile birlikte. Ünlü çiftin, evleneceği konuşuluyor.