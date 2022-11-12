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  4. Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı

Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı

12.11.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, kasım ortasında paylaştığı bikinili pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı

Şarkılarıyla listeleri altüst eden güzel şarkıcı Derya Uluğ, Dubai'de lüks bir otelden paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı

Derya Uluğ'un paylaşımını Yasemin Şefkatli, Fulden Uras ve Kaan Sekban gibi isimler yorumsuz bırakmadı.

Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı

Derya Uluğ, iddialı sahne kıyafetleriyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakıyor.

Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı

Derya Uluğ, bir süredir aranjör Asil Gök ile birlikte. Ünlü çiftin, evleneceği konuşuluyor.

Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı

Derya Uluğ kasım ortasında bikinili poz verdi! Fiziğini gören hayran kaldı


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