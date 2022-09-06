Derya Uluğ mini elbiseli kıyafetiyle beğeni topladı! "Alev alev dedikleri bu olsa gerek"

36 yaşındaki Derya Uluğ, birbirinden keyifli sahne performanslarına bir yenisini daha ekledi. Sahne alarak hayranlarıyla bir kez daha buluşan Uluğ, iddialı sahne kıyafetiyle olay yarattı.

MİNİ ELBİSELİ POZUYLA BEĞENİ TOPLADI

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sahne kıyafetiyle olay oldu.

Uluğ'un sahne pozuna, "Alev alev dedikleri bu olsa gerek", "Yerli Beyonce" gibi yorumlar geldi.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı.

Lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde aldı.

Ardından Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.

Şimdilerde müzik camiasının önde gelen isimlerinden biri oldu.





