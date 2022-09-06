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  4. Derya Uluğ mini elbiseli kıyafetiyle beğeni topladı! "Alev alev dedikleri bu olsa gerek"

Derya Uluğ mini elbiseli kıyafetiyle beğeni topladı! "Alev alev dedikleri bu olsa gerek"

06.09.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok hit parçayı seslendiren Derya Uluğ bu yaz sahnelerden inmedi. Enerjisiyle sevenlerini kendisine hayran bırakan Uluğ, sevenlerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Derya Uluğ mini elbiseli kıyafetiyle beğeni topladı! "Alev alev dedikleri bu olsa gerek"

36 yaşındaki Derya Uluğ, birbirinden keyifli sahne performanslarına bir yenisini daha ekledi. Sahne alarak hayranlarıyla bir kez daha buluşan Uluğ, iddialı sahne kıyafetiyle olay yarattı.

MİNİ ELBİSELİ POZUYLA BEĞENİ TOPLADI

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sahne kıyafetiyle olay oldu.

Şarkıcı Derya Uluğ mini elbiseli sahne kıyafetiyle beğeni topladı!

Uluğ'un sahne pozuna, "Alev alev dedikleri bu olsa gerek", "Yerli Beyonce" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Derya Uluğ mini elbiseli sahne kıyafetiyle beğeni topladı!

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı.

Şarkıcı Derya Uluğ mini elbiseli sahne kıyafetiyle beğeni topladı!

Lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde aldı.

Şarkıcı Derya Uluğ mini elbiseli sahne kıyafetiyle beğeni topladı!

Ardından Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.

Şarkıcı Derya Uluğ mini elbiseli sahne kıyafetiyle beğeni topladı!

Şimdilerde müzik camiasının önde gelen isimlerinden biri oldu.

Şarkıcı Derya Uluğ mini elbiseli sahne kıyafetiyle beğeni topladı!

Şarkıcı Derya Uluğ mini elbiseli sahne kıyafetiyle beğeni topladı!

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