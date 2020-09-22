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DESKİ, Kızılyer Mahallesinde çalışma yapacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ’nin içme suyu depo bakım onarım çalışmaları dolayısıyla, 23 Eylül Çarşamba günü, Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, içme suyu depo bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

DESKİ, Kızılyer Mahallesinde çalışma yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ’nin içme suyu depo bakım onarım çalışmaları dolayısıyla, 23 Eylül Çarşamba günü, Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, içme suyu depo bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Açıklamada, 23 Eylül Çarşamba günü, saat 07.00 ile 17.00 arasında, Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesinde planlı su kesintisi yapılacağı belirtildi.
Yetkililer, mahalle sakinlerinin mağdur olmamaları için önlem alması konusunda öneride bulundu ve çalışmaların tamamlanması durumunda belirtilen saatten önce su verilebileceğini söyledi.

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