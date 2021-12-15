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  4. Destan 5. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çünkü İçimde Bir Han Var!"

Destan 5. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çünkü İçimde Bir Han Var!"

15.12.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Destan 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında, "Çünkü içimde bir Han var!" sözleri dikkat çekti. Birbirinden ilginç anların yaşandığı Destan 4. bölüm tek parça olarak yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri, Destan yeni bölüm fragmanını da araştırıyordu.

ATV’nin kısa zamanda reyting zirvesine yerleşen yeni dizisi Destan, dün akşam televizyon izleyicilerini yine ekrana kilitledi. Dizinin hikayesi için birbirinde önemli anlarında yaşandığı Destan son bölüm, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur. Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur. Üst üste yapılan haksızlıkların sonucunda, Akkız kendisini Temur Tegin'in karşısında bulur. Batuga ise, Akkız'ı Ulu Ece'nin eziyetlerinden korumak ve saraydan kaçırmak için canhıraş bir uğraşın içine girer. Alpagu Han yarasının ateşine rağmen tahtına dönmüş, onu öldürmeye çalışan okçunun peşine düşmüştür. Alpagu Han'ın soruşturması adım adım Saltuk ve Çolpan'a, dolayısıyla Akkız'a yaklaşmaktadır.

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Destan dizisi
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