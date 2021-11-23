Destan Akkız kimdir, tarihteki önemi nedir? Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Destan dizisi bugün ATV ekranlarında ilk bölümüyle başlıyor. Dizide yer alan Akkız karakterini tarihte önemi ve kim olduğu merak konusu oldu. Peki Destan Akkız kimdir, tarihteki önemi nedir ve karakteri kim canlandırıyor?

DESTAN DİZİSİ AKKIZ KİMDİR?

Destan dizisi ile konuşulmaya başlanan Akkız karakterinin tarihi önemi merak ediliyor. Akkız, daha önce tarihte Akkız destanı ile adı geçen bir karakterdir. Destanda, Akkız ve Batuga'nın hayatını konu alınmaktadır. Gök Tegini Batuga eli ve kolu olmayan bir han mensubudur. Fakat Batuga'nın eli ve kolu tutmamaktadır. Bu engelleri onun büyük bir kağan olması yolunda büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Ayrıca Gök Kağanı Korkut Han Akkız'ı daha küçük yaşlarda yetim ve öksüz bırakmıştır. Ailesini yitiren Akkız dağlarda büyümüştür. Dağ kızı olarak bilinen Akkız, çok cesur ve savaşçı olarak bilinmektedir. Han oğlu Batuga ile dağ kızı Akkız'ın imkansız aşk hikayesi ise destanlara konu olacaktır.

ESKİ TÜRKLER'DE KADIN FİGÜRÜNÜN ÖNEMİ

Çağlar önce ve İslamiyet öncesi Orta Asya'da yaşayan Türkler'in hayat tarzında kadının yadsınamaz büyük bir yeri vardı. Bu önem o kadar büyük ki, kadın devlet yönetir, savaş meydanlarında cenk eder, ekonomiye katkıda bulundurdu. Yani, eski Türkler'de kadın oldukça güçlü bir karakterdeydi. Kadınlar mevcut dönemde savaşçıydı. Anlaşmalarda imza yetkisine sahipti ve kurultaylarda bulunma hakları vardı. Ayrıca at binerlerdi ve iyi ok atarlardı. Han savaşa gidince, devleti Hatun yönetirdi.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Daha önce Hercai dizisinde de rol alan Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2017 senesinden beri ekranlarda yer alan güzel oyuncu, başarılı performanslarıyla bütün rollerinde beğeni kazanmıştır. Spora ilgi duyan güzel oyuncu, lisans eğitimini de bu alanda tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni başarı ile bitirmiştir. Sonrasında oyunculuğa karşı ilgi duymuş ve aldığı oyunculuk eğitimleri sonrasında televizyonda izleyicilerin karşısına geçmiştir. 2016 senesinde oynadığı Kan Parası filmi, başarılı oyuncunun ilk ekran deneyimidir. Devamında pek çok farklı projede yer almış ve oynadığı her rol ile büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Yetenekli oyuncu 2019 yılında Hercai dizisinde rol almaya başlamıştır. Bu dizide canlandırmış olduğu Reyyan Şadoğlu karakteri ile adını duyurmayı başarmıştır. Dizinin final yapmasının sonrasında birçok dizi ve filmin aranan oyuncusu haline gelmiştir. Yeni sezonda ise yine ATV'de yer alacak olan Destan dizisi ile ekranlara gelecek.



