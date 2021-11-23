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Destan Batuga kimdir, gerçekte yaşamış mı? Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

23.11.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında ilk bölümüyle başlayan Destan dizisinde Batuga karakterinin kim olduğu ve gerçekte yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizide Batuga karakterine Edip Tepeli hayat veriyor. Peki Destan Batuga kimdir, gerçekte yaşamış mı? Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Destan Batuga kimdir, gerçekte yaşamış mı? Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Destan dizisinde Batuga karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ebru Şahin'in de başrolünde olduğu izide Batuga karakterine Edip Tepeli hayat veriyor. Peki Destan Batuga kimdir, gerçekte yaşamış mı?

DESTAN DİZİSİ BATUGA KİMDİR?

Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahramanı olarak bilinen Batuga, tarihteki karakterlerden esinlenerek senaryoya eklenmiştir.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2017 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlenmiştir. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 senesinde dünyaya gelmiştir.

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli, başarılı performansıyla da dikkat çekmişti.

EDİP TEPELİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2017 -Yıldızlar Şahidim -Harun -Star TV -4 Bölüm
2017 -Seni Kimler Aldı Sinan atv 10 Bölüm
2017-2018- Hayati ve Diğerleri -Üzeyir Hilmi Alaplı -Kanal D- 6 Bölüm
2019-2021 -Sefirin Kızı -Kavruk Ömer -Star TV -52 Bölüm
2021- Destan -Batuga- atv

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atv Destan dizisi
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