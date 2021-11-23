Destan Batuga kimdir, gerçekte yaşamış mı? Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Destan dizisinde Batuga karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ebru Şahin'in de başrolünde olduğu izide Batuga karakterine Edip Tepeli hayat veriyor. Peki Destan Batuga kimdir, gerçekte yaşamış mı?
Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahramanı olarak bilinen Batuga, tarihteki karakterlerden esinlenerek senaryoya eklenmiştir.
Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2017 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlenmiştir. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 senesinde dünyaya gelmiştir.
Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli, başarılı performansıyla da dikkat çekmişti.
2017 -Yıldızlar Şahidim -Harun -Star TV -4 Bölüm
2017 -Seni Kimler Aldı Sinan atv 10 Bölüm
2017-2018- Hayati ve Diğerleri -Üzeyir Hilmi Alaplı -Kanal D- 6 Bölüm
2019-2021 -Sefirin Kızı -Kavruk Ömer -Star TV -52 Bölüm
2021- Destan -Batuga- atv
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