Destan Batuga kimdir, gerçekte yaşamış mı? Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Destan dizisinde Batuga karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ebru Şahin'in de başrolünde olduğu izide Batuga karakterine Edip Tepeli hayat veriyor. Peki Destan Batuga kimdir, gerçekte yaşamış mı?

DESTAN DİZİSİ BATUGA KİMDİR?

Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahramanı olarak bilinen Batuga, tarihteki karakterlerden esinlenerek senaryoya eklenmiştir.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2017 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlenmiştir. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 senesinde dünyaya gelmiştir.

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli, başarılı performansıyla da dikkat çekmişti.

EDİP TEPELİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER

2017 -Yıldızlar Şahidim -Harun -Star TV -4 Bölüm

2017 -Seni Kimler Aldı Sinan atv 10 Bölüm

2017-2018- Hayati ve Diğerleri -Üzeyir Hilmi Alaplı -Kanal D- 6 Bölüm

2019-2021 -Sefirin Kızı -Kavruk Ömer -Star TV -52 Bölüm

2021- Destan -Batuga- atv

