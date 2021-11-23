Destan dizisi Alpagu Han gerçekte kimdir? Selim Bayraktar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlan Destan'da Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizide Alpagu Han'ı canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı ve yaşı gibi konular merak konusu oldu. Peki Alpagu Han'ı canlandıran Selim Bayraktar kimdir?

DESTAN DİZİSİ ALPAGU HAN KİMDİR?

Tarihten uyarlanan Destan dizisinde Alpagu Han karakteri; Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babasıdır. Gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi biridir.

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük’de dünyaya gelen Selim Bayraktar, bir petrol şirketinde çalışmak için Irak'a giden Köyceğiz’li bir baba ile Kerkük’lü Türkmen annenin oğludur. Bir ablası olan isim ilkokulu Kerkük’de okumuştur. Irak ordusuna katılmamak için ailesi ile birlikte çocuk yaşında Türkiye'ye kaçmıştır. Dört sene Eskişehir'de yaşamıştır. Ortaokulu Eskişehir'de tamamlamıştır. Sonra ise Antalya'ya taşındılar. Lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır.

Lisede okurken Tiyatro atölyesinde kurslara katılan Bayraktar, sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2000 yılında mezun olduktan sonra Antalya'da yaşamaya başlamıştır. Mezun olduğunda hemen ataması yapılamadığından bir sene “Paris Sirki” adlı sirkte palyaço olarak çalışmıştır. Yurtdışı turnelerinde bulunmuştur. Balkanski kardeşlerle sirk akrobasisi ve illüzyon çalışmaları yaptı ve birçok turnede bulunmuştur. Askerlik görevinin ardından Devlet Tiyatrosu sınav açmıştır. Sınavı kazanmış olan Selim Bayraktar, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’ndan Antalya Devlet Tiyatrosu’na atanmıştır.

SELİM BAYRAKTAR EŞİ KİMDİR?

2005 senesinden beri Devlet Senfoni Orkestrası'nda müzisyen Bihter Bayraktar ile evli olan Selim Bayraktar, 1.70 metre boyundadır ve 75 kilodur. Başarılı oyuncu İkizler burcudur.

SELİM BAYRAKTAR ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Edip)(TV Dizisi)

2018 – Ağlama Anne (Ali Osman)(TV Dizisi)

2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Sümbül Ağa) (TV Dizisi)

2017 – Arada (Resul)(Sinema Filmi)

2017 – Çoban Yıldızı (Zekkar Karakaya)(TV Dizisi)

2017 – Görünen Adam (Eşref Şerif)(TV Dizisi)

2017 – Cingöz Recai (Adil)(Sinema Filmi)

2017 – 7YÜZ (TV Dizisi)

2016 – Vezir Parmağı (Sinema Filmi)

2016 – İstanbul Kırmızısı (Sinema Filmi)

2016 – Kanlı Girdap (Ali) (Sinema Filmi)

2016 – Daha (Sinema Filmi)

2015 – Orman (Omar) (Kısa Film)

2009 – Büyük Oyun (Kaçakçı Lideri) (Sinema Filmi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Mahmut Paşa) (TV Dizisi)

2007 – Köprü (Erdal) (TV Dizisi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Hakan) (TV Dizisi)

2015 – Ahirim Sensin (Hakan)(TV Dizisi)

2014 – Kırmızı (Gökhan) (Sinema Filmi)

2014 – Aşk Sana Benzer (Aykut) (Sinema Filmi)



