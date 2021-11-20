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Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Destan dizisi ne zaman başlayacak?

20.11.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın süreçte ekrana gelecek olan Destan dizisinin konusu ve oyuncuları merka ediliyor. Fragmanıyla dikkat çeken dizide Ebru Şahin, Selim Bayraktar gibi pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Destan dizisi ne zaman başlayacak? İşte diziyle ilgili merak edilenler...

Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Destan dizisi ne zaman başlayacak?

Destan dizisi ilk fragmanıyla ekranda yer aldı. Yakında başlayacak olan dizi hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Dizide son olarak Hercai dizisinde rol alan Ebru Şahin de rol alacak. İşte Destan dizisi konusu...

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yakın süreçte ekrana gelecek olan dizide Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşk ve bu iki garip kuşun sevdaları, imkansızı başarmaları konu alınmakta.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği dizide senaryoYU Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz kaleme alıyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin bulunduğu Destan dizisinin kadrosunda Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yeni tanıtımında hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altı çizildi ve seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı.

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Destan dizisi 23 Kasım Salı akşamı ATV ekranında seyirciyle buluşacak.


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atv Destan dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu diziler de sıktı artık. yakında ilk çağ dizisi falan çekecekler. mağara insanı, ateşin bulunuşu, tunç çağı falan...

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