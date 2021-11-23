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Destan dizisi uyarlama mı? Destan dizisi kitaptan mı uyarlandı?

23.11.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olan Destan dizisinin uyarlama olup olmadığı ve hangi kitaptan uyarlandığı araştırılıyor. Hercai dizisinde rol alan Ebru Şahin'in de başrolünde yer aldığı ve tanıtımlarıyla ilgi çeken dizinin konusu ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki Destan dizisi uyarlama mı? Destan dizisi kitaptan mı uyarlandı? İşte ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizi hakkında merak edilenler...

Destan dizisi uyarlama mı? Destan dizisi kitaptan mı uyarlandı?

Destan dizisi bugün 23 Kasım akşamı ATV ekranlarında başlıyor. İlgiyle takip edilen dizide Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi pek çok başarılı isim dizinin başrolünde yer alıyor. Peki Destan dizisi uyarlama mı?

DESTAN DİZİSİ UYARLAMA MI?

ATV'de başlayacak olan Destan dizisinde dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alınacak. Pek çok başarılı ismin yer aldığı dizinin senaryosunun kitaptan değil ancak tarihten uyarlama olduğu biliniyor.

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait. Dizide başrolleri ise Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor. Yönetmenliği Emir Khalilzadeh üstlenirken senaryoyu ise Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme alıyor.

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Destan dizisinde 8. yüzyılda, Orta Asya'da Çin'de hükümdarlık sürdüren kağanlıkların savaşları anlatılacak.

Göktürkler dönemini anlatan Destan dizisinde; Çin sivri dişlerini artık Türk budununa doğrultmuştur. Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler ise tuzakta beklemektedir. Tüm bunların üstüne aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise büyükçe bir düşmanlık vardır.


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