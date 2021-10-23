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Destan dizisi yayına girmeden yurt dışına satıldı

23.10.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

atv’nin çok yakında seyirciyle buluşacak Bozdağ Film yapımı iddialı projesi ‘Destan’ henüz yayına başlamadan Cannes’da görücüye çıktı ve yoğun ilgiyle karşılaştı.

Destan dizisi yayına girmeden yurt dışına satıldı

Pandemi sebebiyle iki yıldır fiziki olarak gerçekleşmeyen MIPCOM İçerik fuarı geçtiğimiz hafta Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı fuarda en ilgi çeken projelerden biri atv’nin ‘Destan’ dizisi oldu.

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İlk gösterimi Cannes’da yapılan ‘Destan’ dizisi henüz yayın hayatına başlamadan satılarak bir rekora imza attı.

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Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play diziyi aldığını duyurarak dizinin Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı.

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Türkiye’yle eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça dilinde yayına girecek olan ‘Destan’ dizisine farklı coğrafyalardan da büyük ilgi vardı.

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CANNES’DA EN ÇOK DESTAN KONUŞULDU

Cannes’da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPCOM etkinliği ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına da ‘Destan’ dizisi damgasını vurdu.

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Destan dizisi
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