Destan dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek iddia! Final mi yapacak?

İlk sezonuyla ekranlara damga vuran, seyircisi tarafından beğeniyle izlenen "Destan" dizisinin yeni sezonda devam edeceğinin haberi gelmişti.

Önceki gün ortaya çıkan kulis bilgisi ise herkesi şoke etti. Bozdağ Film'in imza attığı dizi çıkan söylentilere göre bir gelişme olmazsa, duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edecek.



Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan'ın yayın gününde ise Oktay Kaynarca'nın iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayınlanacağı iddia edildi.



