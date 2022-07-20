MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Destan dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek iddia! Final mi yapacak?

Destan dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek iddia! Final mi yapacak?

20.07.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve Ebru Şahin'in başrolünde oynadığı Destan dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Haziran ayında sezon finali yapan dizinin sonbaharda devam etmesi planlanıyordu. Ancak Destan'ın duygu yüklü bir final bölümüyle ekrana veda edeceği iddia edildi.

Destan dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek iddia! Final mi yapacak?

İlk sezonuyla ekranlara damga vuran, seyircisi tarafından beğeniyle izlenen "Destan" dizisinin yeni sezonda devam edeceğinin haberi gelmişti.

26-bolum-foto-galeri-1654514357190

Önceki gün ortaya çıkan kulis bilgisi ise herkesi şoke etti. Bozdağ Film'in imza attığı dizi çıkan söylentilere göre bir gelişme olmazsa, duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edecek.

27-bolum-foto-galeri-1655109641938
Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan'ın yayın gününde ise Oktay Kaynarca'nın iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayınlanacağı iddia edildi.

gokbenler-itbaraklari-yenerek-bati-gok-kaganligini-geri-aldi-1656488708131


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu o dizide rol aldıÜnlü şarkıcı Emel Müftüoğlu o dizide rol aldı
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladıŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı
Mastürbasyon sahneleriyle ilgili olay itiraf! Mastürbasyon sahneleriyle ilgili olay itiraf!
Anahtar Kelimeler:
Destan dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…

Suriyeli gencin sokak röportajındaki sözleri olay oldu!

Suriyeli gencin sokak röportajındaki sözleri olay oldu!

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

İlginizi Çekebilir

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.