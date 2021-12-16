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Destan’ın Ak Kız’ı Ebru Şahin’den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

16.12.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisinden sonra dönem dizisi olan Destan’da Ak Kız’ı canlandıran son yılların sevilen oyuncusu Ebru Şahin, geçtiğimiz aylarda bir milyon TL değerinde bir yüzükle basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’dan evlilik teklifi aldı.

Destan’ın Ak Kız’ı Ebru Şahin’den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizileriyle adım adım zirveye yükselen Ebru Şahin, aynı başarısını Destan dizisiyle devam ettirmek istiyor. Destan dizisinde Ak Kız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman’la evlilik hazırlığı yapıyor.

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Basketbolcu Cedi Osman, eylül ayında Kapadokya’da Ebru Şahin’e evlilik teklif etmiş, 1 milyon TL değerinde bir tektaş takmıştı. Şu sıralar ‘Destan’ dizisinde ‘Ak Kız’ı canlandıran oyuncu sürekli sette.

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Posta’nın haberine göre; bu nedenle takamadığı servet değerindeki yüzüğünün güvenliğinden endişe eden Şahin, evine özel kasa yaptırdı. Tektaşını artık burada saklıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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