Destan’ın Ak Kız’ı Ebru Şahin’den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizileriyle adım adım zirveye yükselen Ebru Şahin, aynı başarısını Destan dizisiyle devam ettirmek istiyor. Destan dizisinde Ak Kız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman’la evlilik hazırlığı yapıyor.

Basketbolcu Cedi Osman, eylül ayında Kapadokya’da Ebru Şahin’e evlilik teklif etmiş, 1 milyon TL değerinde bir tektaş takmıştı. Şu sıralar ‘Destan’ dizisinde ‘Ak Kız’ı canlandıran oyuncu sürekli sette.

Posta’nın haberine göre; bu nedenle takamadığı servet değerindeki yüzüğünün güvenliğinden endişe eden Şahin, evine özel kasa yaptırdı. Tektaşını artık burada saklıyor.

