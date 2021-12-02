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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in cesur pozlarını gören şaştı kaldı

02.12.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin, son dönemin en popüler oyuncularından biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Destan dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Ebru Şahin’in setten paylaştığı elinde Şahin’le verdiği pozlar, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in cesur pozlarını gören şaştı kaldı

Atv’de yayınlanan Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Ebru Şahin, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Destan dizisinin setinden paylaşım yapan güzel oyuncu, verdiği pozlarla cesaretini konuşturdu.

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İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizileriyle adım adım zirveye yükselen Ebru Şahin, aynı başarısını Destan dizisiyle perçinlemek istiyor. Destan dizisinde Edip Tepeli ile başrolde yer alan Ebru Şahin verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aradığı aşkı basketbolcu Cedi Osman'da bulan ve ekranlara Destan'ın Akkız'ı olarak dönüş yapan Ebru Destan'ın Instagram hesabında 3.7 milyon takipçisi bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncunun dizi setinden sevenlerine sunduğu şahinli kareleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu güzelliği ve sempatikliği kadar cesaretiyle de görenleri kendine hayran bıraktırdı.

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Ebru Şahin
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