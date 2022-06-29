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  4. Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'den mini şortlu Amsterdam paylaşımı! Fiziğiyle büyüledi

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'den mini şortlu Amsterdam paylaşımı! Fiziğiyle büyüledi

29.06.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Evlilik hazırlığı içerisinde olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Maldivler'de gittiği tatilden yaptığı paylaşımlarla olay olmuştu. Şahin, bu kez mini şortlu paylaşımı ve fit fiziğiyle takiplerini büyüledi.

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'den mini şortlu Amsterdam paylaşımı! Fiziğiyle büyüledi

Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile nişanlanmıştı. Ramazan bayramı tatilinde soluğu Maldivler'de alan isim, bu kez yeni paylaşımıyla olay oldu.

EBRU ŞAHİN'İN MİNİ ŞORTLU AMSTERDAM PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Şahin, nişanlısı Cedi Osman ile evlenmek için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden ve koyu renkli, desenli bikinisiyle payalaşım yapan ünlü isim, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.

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Şahin, bu kez mini şortuyla çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun fit fiziği dikkat çekerken, takipçilerden paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

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"ATEŞ EDİYOR"

Şahin'in paylaşımına oyuncu İpek Bağrıaçık'tan da "Ateş ediyor" yorumu geldi.

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İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Destan dizisi
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