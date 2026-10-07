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Uzak Şehir 68. bölüm 1. tanıtım izle! ''Bütün senaristler sözleşmiş''

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı fenomen dizi Uzak Şehir'in 68. bölümünden ilk fragman geldi. Her bölümüyle zirveye yerleşmeyi başaran dizi bu defa seyircisinin tepkisini çekti.

Uzak Şehir 68. bölüm 1. tanıtım izle! ''Bütün senaristler sözleşmiş''
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarında başladığı ilk günden beri hikayesiyle seyircileri ekran başına kitleyen Uzak Şehir, 3. sezonuyla yine adından söz ettiriyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı fenomen dizinin 68. bölümünden ilk tanıtım geldi.

**UZAK ŞEHİR 68. BÖLÜM 1. TANITIM İZLE!

YORUM YAĞDI
Uzak Şehir'in yeni bölüm tanıtımına Alya ve Cihan'ın sahneleri damga vurdu. Sosyal medyada; 'Senaristin mahvetmediği Alya karakteri kalmıştı onu da yaptı bravo', 'Bir hafta Alya haklı oluyor bir hafta Cihan bir şey anlamadım', 'Çok güzeller ayırmayın', 'Bütün senaristler bu sezon çiftleri ayırmak için sözleşmişler' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:
Alya, C. Deniz’i de yanına alarak Midyat’tan ayrılmaya hazırlanırken havalimanında yaşanan beklenmedik bir gelişme bütün planlarını altüst eder. Kendini bir anda ağır bir suçlamanın ortasında bulan Alya için artık mesele yalnızca özgürlüğü değil, oğlundan koparılma ihtimalidir. Cihan, Alya’nın masumiyetini kanıtlamak için harekete geçerken attığı her adım da yeni bir engelle karşılaşır.

Uzak Şehir 68. bölüm 1. tanıtım izle! Bütün senaristler sözleşmiş 1

Kartal'ın beklenmedik bir karşılaşmayla sarsılan dünyası, geçmişte bıraktığı duyguları yeniden gün yüzüne çıkarırken, vereceği karar herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Öte yandan Albora ailesinin geçmişinden çıkıp gelen bir mektubun izleri, yıllardır saklanan çok büyük bir sırrın kapısını aralamaya başlar.

Hasan bu sırrın ortaya çıkmasını engellemeye çalışırken, gerçeğe ulaşabilecek beklenmedik bir kişinin konağa gelişi Sadakat’i hiç tahmin etmediği bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Alya köşeye sıkıştıkça oğlunu korumak için her şeyi göze alırken, Cihan’ın asla kabul edemeyeceği bir karar vermesi ikisi arasındaki savaşı daha da büyütür.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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