Destan'ın 'Akkız'ı Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor! Eski halinden eser yok!

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in ardından Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın ise senaryosunu yazdığı ATV'nin sevilen tarih konulu dizisi Destan'da Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyülüyor.
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen ünlü basketbolcu Cedi Osman'la olan birlikteliği dolayısıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncunun mutluluğu gözlerinden okunuyor.
Farklı ülkelerde yaşamalarına karşın ilişkilerini sürdürmeyi başaran ünlü çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Romantik paylaşımlarda bulunan çift, takipçilerinin yanı sıra magazin basınının da radarında.
Geçtiğimiz yıl Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın sevgilisine taktığı tektaş yüzüğün fiyatının 1 milyon TL olduğu öğrenilmişti. Yüzüğün 5 karatlık tektaş olması ve fiyatı günlerce konuşulmuştu.
Çift, sık sık adından söz ettiriyor. Fakat Ebru Şahin bu kez başka bir konu nedeniyle gündem oldu.
Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizilerinin ardından Destan'da sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin'in estetikli olduğu ortaya çıktı.
İşte ünlü oyuncunun estetik yaptırmadan önceki hali:
Okuyucu Yorumları 0 yorum