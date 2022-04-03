Destan'ın 'Akkız'ı Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor! Eski halinden eser yok!

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in ardından Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın ise senaryosunu yazdığı ATV'nin sevilen tarih konulu dizisi Destan'da Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyülüyor.

ÜNLÜ ÇİFTİN AŞKI HERKESİ İMRENDİRİYOR

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen ünlü basketbolcu Cedi Osman'la olan birlikteliği dolayısıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncunun mutluluğu gözlerinden okunuyor.

EBRU ŞAHİN VE CEDİ OSMAN AŞKLARIYLA GÜNDEMDE

Farklı ülkelerde yaşamalarına karşın ilişkilerini sürdürmeyi başaran ünlü çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Romantik paylaşımlarda bulunan çift, takipçilerinin yanı sıra magazin basınının da radarında.

SEVGİLİSİNİN TAKTIĞI TEKTAŞ YÜZÜK OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın sevgilisine taktığı tektaş yüzüğün fiyatının 1 milyon TL olduğu öğrenilmişti. Yüzüğün 5 karatlık tektaş olması ve fiyatı günlerce konuşulmuştu.

EBRU ŞAHİN'İN ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Çift, sık sık adından söz ettiriyor. Fakat Ebru Şahin bu kez başka bir konu nedeniyle gündem oldu.

Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizilerinin ardından Destan'da sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin'in estetikli olduğu ortaya çıktı.

İşte ünlü oyuncunun estetik yaptırmadan önceki hali:



