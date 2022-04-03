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Destan'ın 'Akkız'ı Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor! Eski halinden eser yok!

03.04.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin, güzelliğiyle beğeni topluyor. Bilhassa oynadığı aksiyon sahneleri ile adından söz ettirmeyi başaran Ebru Şahin'in estetik olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun eski fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Destan'ın 'Akkız'ı Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor! Eski halinden eser yok!

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in ardından Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın ise senaryosunu yazdığı ATV'nin sevilen tarih konulu dizisi Destan'da Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyülüyor.

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

ÜNLÜ ÇİFTİN AŞKI HERKESİ İMRENDİRİYOR

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen ünlü basketbolcu Cedi Osman'la olan birlikteliği dolayısıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncunun mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

EBRU ŞAHİN VE CEDİ OSMAN AŞKLARIYLA GÜNDEMDE

Farklı ülkelerde yaşamalarına karşın ilişkilerini sürdürmeyi başaran ünlü çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

Romantik paylaşımlarda bulunan çift, takipçilerinin yanı sıra magazin basınının da radarında.

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

SEVGİLİSİNİN TAKTIĞI TEKTAŞ YÜZÜK OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın sevgilisine taktığı tektaş yüzüğün fiyatının 1 milyon TL olduğu öğrenilmişti. Yüzüğün 5 karatlık tektaş olması ve fiyatı günlerce konuşulmuştu.

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

EBRU ŞAHİN'İN ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Çift, sık sık adından söz ettiriyor. Fakat Ebru Şahin bu kez başka bir konu nedeniyle gündem oldu.

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizilerinin ardından Destan'da sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin'in estetikli olduğu ortaya çıktı.

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

İşte ünlü oyuncunun estetik yaptırmadan önceki hali:

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

Ebru Şahin'in estetiksiz halini görenler tanıyamıyor!

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin Destan dizisi
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