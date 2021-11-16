Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yayımlanan tanıtımlarıyla daha şimdiden seyircilerin ilgisini çekmeyi başaran Destan dizisi ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin başrolleri paylaştığı Destan dizisi için geri sayım sürüyor. İşte detaylar...

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Destan dizisinin ilk bölümü 23 Kasım 2021 Salı günü ekranlara gelecek. Destan dizisi seyircilerle 20.00'da ATV ekranlarında buluşacak. Destan dizisinin yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Dizinin hikayesi Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem tarafından kaleme alınıyor.

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Destan dizisinde düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesi ekranlara gelecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek için güçlerini birleştirecek.

DESTAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?