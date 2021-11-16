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Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

16.11.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen dizisi olmaya aday Destan için heyecan dorukta. Destan dizisinin başrollerinde Edip Tepeli ile Hercai'nin Miray'ı Ebru Şahin yer alıyor. ATV ekranlarında seyircilerle buluşacak olan Destan dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yayımlanan tanıtımlarıyla daha şimdiden seyircilerin ilgisini çekmeyi başaran Destan dizisi ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin başrolleri paylaştığı Destan dizisi için geri sayım sürüyor. İşte detaylar...

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Destan dizisinin ilk bölümü 23 Kasım 2021 Salı günü ekranlara gelecek. Destan dizisi seyircilerle 20.00'da ATV ekranlarında buluşacak. Destan dizisinin yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Dizinin hikayesi Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem tarafından kaleme alınıyor.

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Destan dizisinde düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesi ekranlara gelecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek için güçlerini birleştirecek.

Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

DESTAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ebru Şahin
  • Edip Tepeli
  • Selim Bayraktar
  • Deniz Barut
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Kanbolat Görkem Arslan
  • İpek Karapınar
  • Elif Doğan
  • Osman Albayrak
  • Burak Tozkoparan
  • Buse Meral
  • Burak Berkay Akgül
  • Ecem Sena Bayır
  • Esra Kılıç
  • Bilgi Aydoğmuş
  • Ahmet Olgun Sünear
  • Hilal Uysun
  • Alper Düzen
  • Şahin Ergüney
  • Evren Erler
  • Meltem Pamirtan
  • Berna Üçkaleler
  • Müge Duygun
  • Faruk Aran
  • Doruk Şengezer
  • Aysel Yıldırım
  • Cihangir Köse
  • Onur Yenidünya
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Anahtar Kelimeler:
atv Destan dizisi
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