Destek ödemelerinin artırılması balon balığıyla mücadeleyi güçlendirecek

HATAY/ANTALYA (AA) - BURAK MİLLİ/AYŞE YILDIZ - Balon balığı avlayanlara destekleme tutarlarının artırılması, sektör temsilcileri ve balıkçılar tarafından olumlu karşılandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan, balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 200 bin adede kadar adet başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin kararı, akademisyenler ve balıkçılar AA muhabirine değerlendirdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik teşviki olumlu bulduklarını söyledi.

Balon balıklarının ekosisteme verdiği zararı anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Balon balıklarının özellik balıkçılığa ve diğer türlerin azalmasına yönelik birçok olumsuz etkileri var. Balıkçıların oltalarına ve ağlarını yırtıyorlar hatta sahilde yüzenlere saldırma vakaları da bulunmaktadır. Etinde bulunan zehir nedeniyle ticari değeri bulunmamaktadır. Tüketildiği takdirde insanı öldürmeye kadar gidebiliyor. Özellik bu balığın zehirli olması nedeniyle avcılığının yapılmamasından dolayı ekosistemde popülasyonları artmaktadır. Biz bir şekilde bunu avlayıp teşvik oluşturmazsak bunlar ekosistemde çoğalıp diğer ekonomik değeri yüksek balıkların azalmasına sebebiyet vermektedir. Türkiye denizlerinde 8 türü bulunan balon balıklarının teşvik mekanizmalarıyla bir şekilde ekosistemden çekilmesi gerekiyor."

Balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili İSTE olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, derisinden jelatin ve kolajen, dişinden ise insan diş dolgusu ve kaplama için ham madde ürettiklerini kaydetti. Bunların da patentini aldıklarını dile getiren Turan, balon balıklarının ekonomiye kazandırılması için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İskenderun Körfezi'nde balıkçılık yapan Yusuf Demir de balon balığının ağlarına ciddi zarar verdiğini belirterek, "Bu balığın avcılığının özel olarak yapılması gerekiyor." dedi.

Balıkçı Murat Uçan da verilen teşvikin biraz daha yüksek olması gerektiğini ifade etti.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, Bakanlığın yeni tebliğine göre desteklerin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Destekten Ege ve Akdeniz'deki balıkçıların yararlanabileceğini anlatan Coşkun, "Balon balığıyla mücadelede destekleme miktarı oldukça arttığı için balıkçılardan yoğun bir talep olmasını bekliyoruz. Kıyılarda istilanın azaltılmasına avantaj sağlayacak." diye konuştu.

Kentte ocak ayından bu yana 9 bin civarında balon balığı kuyruğunun teslim edildiğini ifade eden Coşkun, Türkiye'de balon balığı teslimlerinin yüzde 60'lık dilimini Antalya'nın oluşturduğunu vurguladı.

- "Balıkçılığı desteklemek açısından güzel bir gelişme"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da en tehlikeli balon balığı türünün "lagocephalus sceleratus" olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerle gerçekleştirdikleri dalışlarda yoğun balon balığıyla karşılaştıklarını anlatan Gökoğlu, "Son yıllarda balon balığı popülasyonu çok hızlı artıyor. Akdeniz kıyılarında 7 tür balon balığı var. Diğer tüm canlılara zarar veriyor, onların besinlerine, yaşam alanlarına ortak oluyor. Balıkçılığı desteklemek açısından güzel bir gelişme." ifadelerini kullandı.

- "Destekler, balon balığıyla mücadeleyi artıracak"

Balıkçı Levent Şahinyüz, ağlarına sık sık balon balıklarının takıldığını belirterek, "Destekler, balon balığıyla mücadeleyi artıracak. Bizim için sevindirici bir karar. Balon balığı, kıyı balıkçılığını bitirdi. Desteklerden sonra sadece balon balığı avlamak için çıkanlar oluyor. Ekonomik getiri sağlıyor." dedi.

Balıkçı 70 yaşındaki Süleyman Emen de yazın balık avlamanın çok zor olduğunu, 50 metre derinlikten sonra balıklara ulaşabildiklerini ifade etti.

Balon balıklarının deniz ekosistemine zarar verdiğini anlatan Emen, "Balon balıkları misinaları, ağları koparıyor. Kopan plastikler de denizin dibinde kalıyor ve o bölgeye balık gelmiyor." şeklinde konuştu.

