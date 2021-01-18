Detoks salatası tarifi ile yaza hazır girin! İşte malzemeler

Detoks salatası hazırlarken en çok tavsiye edilen şeylerden bir tanesi, mevsimine göre sebze ve meyvelerin tüketilmesidir. Yaz mevsiminde taze sebzeler detoks salatası içerisine katılabilir. Bunlardan bir tanesi rokadır. Rokanın yanında kırmızı biber, dereotu, maydanoz ve taze salatalıklar kullanılabilir.

Doymamış yağlardan oluşan bu yüzden kalp krizi risklerine karşı da koruyan avokado ve domatesler de detoks salatasının içerisinde olacaktır. Maş fasulyesi ve mercimek filizleri de yaz mevsiminde hazırlanan bir detoks salatası içerisinde yer alacaktır.

DETOKS SALATASI NASIL HAZIRLANIR?

Detoks salatası hazırlarken, sebzeler güzelce yıkanır, biraz nemi alınır ve çok fazla bıçak darbeleri kullanmadan büyük büyük doğranır.

Bir miktar roka alınır, saplarıyla birlikte iyice yıkandıktan sonra büyük parçalar halinde doğranır. Ne doğrarsanız doğrayın, mutlaka sapları da içinde olmalıdır. Sapları vitaminin en çok olduğu yerlerden biridir.

Rokanın üzerine doğranmış salatalıklar konur. Kabukları soyulmayacaksa çok iyi yıkanması gerekmektedir.

Biber, çok iyi bir C vitamini deposudur. Yaz ve kış boyunca bağışıklık sistemini destekler. Kırmızı biber doğranarak salataya konur. Ardından küçük domatesler tabağa konur.

Avokado, vücuda sağlıklı yağlar vermektedir ve tok tutar. Kalp krizi riskini de önler. Doğrandıktan sona salataya konur.

Maş fasulyesi ve mercimek filizi, en son salatanın tepesine tutam şeklinde dökülür. Vejetaryenlar için son derece faydalı bitkisel protein kaynaklarıdır."

DETOKS SALATASININ FAYDALARI NELERDİR?

Detoks salatası, içerisindeki bol miktardaki yeşilliklerle ve avokado ile, vücudunuzun asidikten alkaliğe dönmesi için şahane bir seçimdir.

İçerisine katılan filizler ve yeşilliklerin kendine göre vitamin ve mineral özellikleri vardır. Maş fasulyesi özellikle yüksek lif oranına ve bitkisel proteine sahip olduğu için sindirim sistemini düzenler, sizi tok tutar. Şeker hastaları için çok uygundur, içerisinde yüksek oranda B vitamini vardır. Mercimek de filizlendirildiği zaman harika ve saf bir proteindir. A, B, C vitaminlerini barındırır, demir, fosfat, potasyum barındırır.

Roka sofradan hiç eksik edilmemesi gereken bir yeşilliktir. Bunlara alternatif olarak taze ıspanak, marul, tere gibi yeşillik kullanabilirsiniz.

Detoks salatasının içerisine katılabilecek şeylerden bir tanesi, yüksek oranda E vitamine sahip olan çiğ kuruyemişlerdir. Badem, fındık, ceviz güzel bir salatanın içerisinde son derece lezzetli olacaktır.

DETOKSUN FAYDALARI