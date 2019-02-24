Dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'den flaş karar! Başkanlar buluşuyor

Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İki kulübün başkanları yarın maç öncesi 15.00'te Vodafone Park'ta bir araya gelecek ve bu buluşma BJK TV ile FB TV'den ortak olarak yayınlanacak.
İki kulübün sosyal medya hesaplarından aynı anda yapılan paylaşımlar şu şekilde:
Kaay Ayhan galibiyeti getirdi
Bayern tek golle güldü
La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti
Fenerbahçe için bomba iddia!
Fikret Orman'dan adaylık sözleri
Derbi öncesi F.Bahçe'ye ziyaret
Kartal'da derbi mesaisi
Diagne hakkındaki gerçeği açıkladı
Trabzonspor ilk yarının izinde
'Gençler daha yolun başında'
Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan MHK açıklaması
UEFA'dan Türk kulüplerine para ödülü
FIFA duyurdu! İki dönem transfer yasağı getirildi
Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum