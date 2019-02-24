Dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'den flaş karar! Başkanlar buluşuyor

Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İki kulübün başkanları yarın maç öncesi 15.00'te Vodafone Park'ta bir araya gelecek ve bu buluşma BJK TV ile FB TV'den ortak olarak yayınlanacak.

İki kulübün sosyal medya hesaplarından aynı anda yapılan paylaşımlar şu şekilde:



