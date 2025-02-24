Dev derbide gözler yıldızlarda! Dünyanın birçok bölgesinden gözlemci geliyor... Gözler onların üstünde olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbide bu akşam kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin kilitlendiği derbiye Avrupa'dan gözlemci akını olacak.

FENERBAHÇELİLERE YAKIN TAKİP

Hollanda, Fransa, İtalya ve İngiltere'den bazı takımların gözlemcileri derbiyi yakından takip edecek. Ajax'ın Oğuz Aydın için İstanbul'da olacağı belirtildi. Öte yandan Szymanski'yi uzun süredir takip eden Stuttgart, Napoli ve Atalanta'nın da gözlemcileri karşılaşmayı izleyenler arasında olacak.

OSIMHEN VE BARIŞ İÇİN GELİYORLAR

Barış Alper Yılmaz ile sık sık adı anılan West Ham United'ın da derbiyi izleyeceği belirtildi. Chelsea, Manchester United ve Juventus ise Victor Osimhen'i takip edecek. Gabriel Sara ise Brezilya Milli Takımı'nın takibinde olacak.

YUSUF İÇİN BURADALAR

Derbide gözlemcilerin izleyeceği isimlerin başında ise Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek geliyor. Haftalardır övgülerle bahsedilen ve tranferi hakkında konuşun Yusuf için, birçok Avrupa ekibi genç savunmacıyı derbide değerlendirecek.