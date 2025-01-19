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Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko! Galatasaray'ı devirdi, serisine son verdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.01.2025 22:23
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Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Baştan sona mücadeleyi üstün götüren sarı - lacivertliler ezeli rakibini 81-95 mağlup etti ve dış sahadaki galibiyet serisini devam ettirdi. İşte detaylar...

Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko! Galatasaray'ı devirdi, serisine son verdi!

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sarı - lacivertliler EuroLeague'deki çift maç haftasında rakibini 81-95 mağlup ederek deplasman serisine devam etti.

FENERBAHÇE YOLUNDA NAMAĞLUP

524084_GALATASARAY---FENERBAHCE-BEKO.-FOTOGRAF

Bu galibiyetle birlikte 14. galibiyetini elde eden sarı - lacivertliler dış sahadaki namağlup serisini devam ettirdi. Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 22 sayı ile yıldızlaşırken, Marko Guduric 18, Tarık Biberovic 12, Nicolo Melli 10, Nigel Hayes 9, Bonzie Colson 5, Zagars 2 sayı üretti.

GALATASARAY SERİSİNİ DEVAM ETTİREMEDİ

524088_GALATASARAY---FENERBAHCE-BEKO.-FOTOGRAF

Galatasaray ise 6 maç sonra sahasında kaybetti ve ligdeki bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı. Sarı - kırmızılılarda, Otis Livingston 20, Ebuka Izundu 16, Palmer JR 15, Will Cummings 11, Delgado 10, Buğrahan Tuncer 6 ve Sadık Kabacı 3 sayı kaydetti.

1. PERİYOT SONUCU: Galatasaray 25-24 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Galatasaray 16-25 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Galatasaray 17-21 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT SONUCU: Galatasaray 30-26 Fenerbahçe Beko

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko galatasaray
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