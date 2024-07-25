Dev kariyer araştırması: İş dünyasında dengeler değişti!

Kariyer.net'in Ekonomik Etkisi

2021-2023 yılları arasında işe yerleşenlerin %28’i doğrudan Kariyer.net üzerinden iş buldu. Yılda yaklaşık 1,9 milyon kişinin iş bulmasında doğrudan etkili olan Kariyer.net, dolaylı etkilerle birlikte bu sayıyı 4,7 milyona çıkarıyor. İş arayanların %66'sı, kendilerine uygun ilanlarla eşleştiklerini belirtiyor. İşverenlerin ise %62'si, uygun personeli Kariyer.net sayesinde bulduğunu ifade ediyor.



Araştırma 25 yıl önce iş hayatına başlayan tecrübeli çalışanlar ile günümüzde iş hayatına atılan genç yetenekler arasındaki çarpıcı farkları ortaya koydu:

Hayaller ve gerçekler...

Mezun olduğu ya da hayal ettiği mesleği yapmayanlar %60 seviyesinde. Genç yetenekler durumdan rahatsız, tecrübeliler ise kabullenmiş durumda.

Kariyere çelişkili başlangıç



Gençler yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendirse de çok çalışmak konusunda çekimser kalıyorlar. Kariyerinde yükselmek isterim diyen genç yeteneklerin oranı %55 iken, yükselmek için elimden geleni yaparım diyenlerin oranı %19 oluyor.

Her 6 gençten 1'i eğitimden sonra bir süre dinlenip ne yapacağına karar vermek istiyor. Her 3 tecrübeliden 1'i ise master yapmayı öneriyor.

Çalışanlar iş bulmadan istifa edebiliyor



Son iş yerinden istifa ederek ayrılan çalışanların %67’si iş bulmadan istifa etmeyi göze alırken, istifa edenlerin çoğunluğu uzun sayılmayacak bir süre içerisinde yeni işini buldu. Önce istifa edip sonra iş bulanların da %67’si 6 ay içinde mevcut işini bulduğunu ifade etti.

Yeteneklerin yeni önceliği “iş güvencesi”

Kariyer.net’in The Network ve Boston Consulting Group ile yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi” ise Türkiye istihdam piyasası ile global piyasadaki dinamikleri karşılaştırdı.

Global yeteneklere işten beklentileri sorulduğunda yetenekler önceliklerini; İş Güvencesi, İyi İş-Yaşam Dengesi ve Finansal Getiri şeklinde sıraladı. 2014'ten bu yana İş Güvencesi ve Finansal Getiri kriterleri ilk kez ilk 3’te kendine yer buldu. İyi iş-yaşam dengesi ise 2014 yılından bu yana ilk 3 öncelik arasında yer alıyor.

Yapay zeka insanların işini almayacak fakat yapay zeka teknolojisini kullanan insanlar, kullanmayanların yerini alacak. - Prof. Karim. R. Lakhani



Araştırmaya göre, yapay zekayı bilenlerin oranı %86 iken, düzenli kullananların oranı %39. Yapay zekayı en çok araştırma (%41) ve yazma (%41) amacıyla kullanılıyor. Tecrübeliler ve gençler arasında yapay zeka kullanımında fark ise dikkat çekici. Tecrübeli çalışanların %52'si yapay zekayı hiç kullanmadığını belirtirken, genç yeteneklerin %60'ı yapay zekadan faydalandığını söylüyor.

Kariyer.net, tam 25 yıldır istihdam piyasasının nabzını tutarak “İşimiz gücümüz iş bulmak” diyor!



Kariyer.net, lise çağından ilk işe giriş ve sonrasında iş hayatında başarıyla ilerlenmesi için her türlü desteği sağlıyor. Yılda 1.900.000’den fazla kişinin yeni işini bulmasına yardımcı olan Kariyer.net, yaptığı dev kariyer araştırmasıyla önemli gerçekleri ortaya koyuyor.

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