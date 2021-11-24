YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Dev konteyner gemisi "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev konteyner gemisi "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

24.11.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev konteyner gemisi "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Samar" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Tekirdağ'daki Asya Port Limanı'na gitmek üzere Mısır'ın Port Said Limanı'ndan yola çıkan 400 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki gemi, Ege Denizi yönünden boğaza girdi.

Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-14" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.

MSC Samar'ın boğaz geçişini tamamlamasının ardından trafik normale dönecek.

Geminin, Tekirdağ'daki liman faaliyetinin ardından İspanya'nın Valensiya Limanı'na gideceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahrolduGelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahroldu
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Red Bull Neymar Jr's Five'in şehir elemesi Çanakkale'de yapıldıRed Bull Neymar Jr's Five'in şehir elemesi Çanakkale'de yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:06
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:22

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Onsekizmart Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Kepez Eczanesi
Kepez
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Girgin Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.