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Dev kule böyle çöktü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

İşçilerin çalıştığı bir sahada dev kulenin suyun üzerine yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da çekildiği belirtilen görüntüde bir limanda dev kulelerden biri işçilerin üzerine doğru devrilmeye başladı. İşçiler panik halinde olay yerinden kaçtı. Dev kule büyük gürültüyle suya doğru çöktü. Kazada ölen ve yaralanan olmazken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kule çökme

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