Dev kule böyle çöktü

Hindistan'da çekildiği belirtilen görüntüde bir limanda dev kulelerden biri işçilerin üzerine doğru devrilmeye başladı. İşçiler panik halinde olay yerinden kaçtı. Dev kule büyük gürültüyle suya doğru çöktü. Kazada ölen ve yaralanan olmazken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.



