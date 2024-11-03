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Dev maç öncesi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Karpuz' benzetmesi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.11.2024 17:58
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dev maç öncesi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Karpuz' benzetmesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un konuğu oluyor. Dev maça dakikalar kalırken, sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

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''Nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz, bilemiyorum ama takımın neye hazırlandığını biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz. Bu maçta 3 sonuç var ama biz hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık.''

''DİKKATLE İZLEYECEĞİM''

9-Samsunspor

''Kazanmaya ihtiyacı var Trabzonspor'un, istedikleri yerden ve gerçek potansiyellerinden uzaklar. Burada önemli olan konu, nasıl kazanmak isteyecekler? Agresif oyunla mı inisiyatifi verip kontrataklar mı? Duran toplarda güçlüler. Nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz. Maçın ilk dakikalarında nasıl oynayacaklarını dikkatlice izleyeceğim.''

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe mourinho
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