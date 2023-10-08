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Dev maçta Arsenal, Manchester City'i Martinelli ile devirdi!

08.10.2023 20:29 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça yüksek tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf Arsenal oldu. Rakibini 1-0 mağlup eden Londra ekibine galibiyeti getiren golü Gabriel Martinelli kaydetti. İşte detaylar...

Arsenal ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf Arsenal oldu.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal, puanını 20'ye yükseltti ve 2. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Manchester City ise 18 puanla 3. basamakta yer aldı.

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Arsenal, milli ara sonrası Chelsea deplasmanına çıkacak. Manchester City ise Brighton'ı konuk edecek.

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