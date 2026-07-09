Dev operasyon! Fenerbahçe'den İngiliz gol makinesine rekor teklif... Aziz Yıldırım bizzat devrede!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk parolasıyla iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe'de, hücum hattı için hareketli saatler yaşanıyor. Takımın en önemli gol silahlarından Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık sonrası forvet arayışlarına hız veren sarı-lacivertli yönetim, rotasını Ada'ya çevirerek İngiliz futbolunun elit golcülerinden birini bitirme noktasına getirdi.

WATKINS İLE ANLAŞMA TAMAM: TÜM ŞARTLARI KABUL ETTİ

Fenerbahçe transfer komitesinin, Aston Villa forması giyen ve "gol makinesi" olarak adlandırılan 30 yaşındaki Ollie Watkins ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

Yıldız santrfor ve menajeriyle yapılan görüşmelerde masaya cazip bir teklif koyan sarı-lacivertliler, oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme sundu. İngiliz oyuncunun, Fenerbahçe'den gelen yıllık 9 milyon Euro'luk net maaş teklifine ve sunulan diğer tüm şartlara "evet" dediği aktarıldı. Watkins'in çubuklu formayı giymeye sıcak bakmasıyla birlikte oyuncu cephesindeki tüm pürüzler giderilmiş oldu.

AZİZ YILDIRIM'DAN TARİHİ BÜTÇE: 40 MİLYON EURO!

Oyuncu tarafıyla el sıkışarak büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe'de, gözler İngiliz ekibi Aston Villa ile yürütülen bonservis pazarlıklarına çevrildi.

Kulübe uzun yıllar sonra geri dönen ve vizyon transferleriyle taraftarı heyecanlandıran Başkan Aziz Yıldırım'ın, Ollie Watkins transferine özel bir önem verdiği öğrenildi. Yıldırım'ın, Premier Lig ekibinin inadını kırmak ve bu dev operasyonu noktalamak için tam 40 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesini gözden çıkardığı belirtiliyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu hamle, Türk futbol tarihinin en maliyetli transferlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.