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"Çocukluk hayalim dedi" Milan ve Napoli'yi reddetti Galatasaray'a imza atıyor

Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt forması giyen 2005 doğumlu on numara Can Uzun, Galatasaray için gün sayıyor! Yaz transfer döneminde sarı kırmızılı taraftarların en çok istediği futbolcu olan Can, Milan ve Napoli'nin tekliflerine teşekkür etti. Galatasaray'ın bu transfer için Alman ekibine 40 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.

"Çocukluk hayalim dedi" Milan ve Napoli'yi reddetti Galatasaray'a imza atıyor
Emre Şen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Ingolstadt, Nürnberg gibi takımların altyapılarında oynadıktan sonra Nürnberg'te profosyonel olan ve 2024 yılında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Frankfurt'a transfer olan Can Uzun, Türkiye milli takımında da forma giyiyor.

AİLECEK GALATASARAYLI

"Çocukluk hayalim dedi" Milan ve Napoli yi reddetti Galatasaray a imza atıyor 1

Geçen sezon Almanya'da oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Galatasaray'a gol atan Can Uzun'un ailesinin de koyu Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Can Uzun transferinde büyük mesafe aldı.

MERTENS SONRASI SORUNU ÇÖZECEK

"Çocukluk hayalim dedi" Milan ve Napoli yi reddetti Galatasaray a imza atıyor 2

Bundesliga'da çıktığı 41 maçta 12 gol atıp 7 asist yapan Can, henüz 20 yaşında olmasına rağmen olgun oyunuyla dikkat çekiyor. Mertens'in futbolu bırakması sonrasında 10 numara pozisyonunu bir türlü dolduramayan Okan Buruk, Can Uzun ile birlikte buradaki sorunu çözmeyi hedefliyor.

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galatasaray transfer haberleri Can Uzun
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