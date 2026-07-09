"Çocukluk hayalim dedi" Milan ve Napoli'yi reddetti Galatasaray'a imza atıyor

Ingolstadt, Nürnberg gibi takımların altyapılarında oynadıktan sonra Nürnberg'te profosyonel olan ve 2024 yılında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Frankfurt'a transfer olan Can Uzun, Türkiye milli takımında da forma giyiyor.

AİLECEK GALATASARAYLI

Geçen sezon Almanya'da oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Galatasaray'a gol atan Can Uzun'un ailesinin de koyu Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Can Uzun transferinde büyük mesafe aldı.

MERTENS SONRASI SORUNU ÇÖZECEK

Bundesliga'da çıktığı 41 maçta 12 gol atıp 7 asist yapan Can, henüz 20 yaşında olmasına rağmen olgun oyunuyla dikkat çekiyor. Mertens'in futbolu bırakması sonrasında 10 numara pozisyonunu bir türlü dolduramayan Okan Buruk, Can Uzun ile birlikte buradaki sorunu çözmeyi hedefliyor.