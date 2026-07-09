Galatasaray'dan 100 milyon Euro! Yönetim kararını verdi

Yeni sezon öncesi transfer pazarında rakiplerine kıyasla daha sessiz bir politika izleyen Galatasaray'da, bu durum taraftar cephesinde soru işaretlerine neden olsa da yönetim katında rüzgar çok farklı esiyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, mevcut kadronun zaten çok sağlam bir omurgaya sahip olduğu fikrinde birleşerek, takıma katılacak isimlerin kesinlikle "sıradan" olmayacağının altını çiziyor.

SADECE A+ YILDIZLAR VE DÜNYA KUPASI BEKLEYİŞİ

Teknik heyetin raporu doğrultusunda nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, rotasını tamamen A+ (birinci sınıf) yıldızlara çevirmiş durumda. Yapılan görüşmelerde hedeflenen oyuncuların büyük bir kısmının sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul ettiği öğrenilirken, kulüplerinin astronomik bonservis talepleri pazarlık sürecini uzatıyor.

Sürecin uzamasındaki bir diğer kritik faktör ise 2026 Dünya Kupası. Galatasaray'ın radarında olan ve transferi hedeflenen birkaç üst düzey ismin şu anda milli takımlarıyla turnuvada mücadele etmesi, resmi adımların atılmasını mecburi olarak bekletiyor.

TFF'NİN YENİ KURALINA ÖZEL 'GENÇ' OPERASYONU

Yönetimin üzerinde titizlikle durduğu bir diğer konu ise TFF'nin belirlediği yeni 10+4 yabancı kuralı. Bu kural çerçevesinde kadroda esneklik yaratmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 2003 ve sonrası doğumlu genç yetenekler üzerinde kapsamlı bir scout çalışması yürütüyor. Ancak Galatasaray'ın listesinde yer alan bu yüksek potansiyelli gençlere, Avrupa'nın diğer dev kulüplerinden de ciddi bir ilginin olması rekabeti kızıştırıyor.

MASADAKİ DEV BÜTÇE: 100 MİLYON EURO

Tüm bu dev hedefler ve gençlik operasyonu doğrultusunda Galatasaray yönetiminin kasasından çıkaracağı rakam da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, yaz transfer dönemindeki hedeflerini gerçekleştirebilmek adına yaklaşık 100 milyon Euro gibi devasa bir bütçe belirlediği öğrenildi.