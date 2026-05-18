Dev takımlar gelebilir! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında sahasında Eyüpspor’u ağırlayan Fenerbahçe, sezonun kapanış maçında taraftarına galibiyet hediye edemedi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele 3-3’lük eşitlikle sona ererken sarı-lacivertli ekip ligi ikinci sırada tamamladı.
Sezonu zirvenin hemen arkasında bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlayacak. Teknik heyet ve yönetim, Avrupa arenasında güçlü bir kadroyla mücadele edebilmek adına çalışmalarını hızlandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe’nin karşılaşabileceği takımlar da belli olmaya başladı. Kura çekimi öncesinde gözler UEFA’dan gelecek resmi eşleşmelere çevrilirken, sarı-lacivertli camiada Avrupa heyecanı şimdiden yükseldi.
Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi yolundaki güncel muhtemel rakipleri şu şekilde:
STURM GRAZ (AVUSTURYA)
HEARTS (İSKOÇYA)
POLONYA LİGİ İKİNCİSİ (GORNIK ZABRZE, JAGIELLONIA YA DA RAKOW)
İngiliz ekibi Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesi durumunda ise Sturm Graz, muhtemel rakipler arasından çıkacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.
Kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. İlk maç 21-22 Temmuz 2026, rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz 2026'da oynanacak.
Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.
