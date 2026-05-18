SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Dev takımlar gelebilir! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti

Fenerbahçe, Süper Lig’in son haftasında Eyüpspor ile 3-3 berabere kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı elde ederken muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı.

Dev takımlar gelebilir! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında sahasında Eyüpspor’u ağırlayan Fenerbahçe, sezonun kapanış maçında taraftarına galibiyet hediye edemedi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele 3-3’lük eşitlikle sona ererken sarı-lacivertli ekip ligi ikinci sırada tamamladı.

AVRUPA YOLCULUĞU ÖN ELEMEDEN BAŞLIYOR

Dev takımlar gelebilir! Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri netleşti 1

Sezonu zirvenin hemen arkasında bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlayacak. Teknik heyet ve yönetim, Avrupa arenasında güçlü bir kadroyla mücadele edebilmek adına çalışmalarını hızlandırdı.

MUHTEMEL RAKİPLER NETLEŞTİ

Dev takımlar gelebilir! Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri netleşti 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe’nin karşılaşabileceği takımlar da belli olmaya başladı. Kura çekimi öncesinde gözler UEFA’dan gelecek resmi eşleşmelere çevrilirken, sarı-lacivertli camiada Avrupa heyecanı şimdiden yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi yolundaki güncel muhtemel rakipleri şu şekilde:

STURM GRAZ (AVUSTURYA)

HEARTS (İSKOÇYA)

POLONYA LİGİ İKİNCİSİ (GORNIK ZABRZE, JAGIELLONIA YA DA RAKOW)

ASTON VILLA'NIN DURUMU

Dev takımlar gelebilir! Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri netleşti 3

İngiliz ekibi Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesi durumunda ise Sturm Graz, muhtemel rakipler arasından çıkacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.

KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA

Dev takımlar gelebilir! Fenerbahçe nin Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri netleşti 4

Kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. İlk maç 21-22 Temmuz 2026, rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz 2026'da oynanacak.

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeynep Sönmez bunu da başardı! İnanılmaz...Zeynep Sönmez bunu da başardı! İnanılmaz...
Galatasaray kiralık olarak göndermişti! Geri dönmüyorGalatasaray kiralık olarak göndermişti! Geri dönmüyor
Anahtar Kelimeler:
seçim Kasımpaşa son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.