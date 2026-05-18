Galatasaray kiralık olarak göndermişti! Geri dönmüyor

Galatasaray’ın sezon başında Rennes’e kiraladığı Przemyslaw Frankowski’nin geleceği netleşti. Fransız ekibinin ligde kalmasıyla sözleşmedeki uzatma maddesi devreye girerken, Polonyalı futbolcu gelecek sezon da Rennes forması giyecek.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın sezon başında Fransız temsilcisi Rennes’e kiraladığı Przemyslaw Frankowski’nin geleceği netleşti. Rennes’in ligde kalmayı garantilemesinin ardından sözleşmedeki uzatma maddesi otomatik olarak devreye girdi.

OPSİYON MADDESİ AKTİF OLDU

Yapılan anlaşma doğrultusunda 31 yaşındaki Polonyalı futbolcu, yeni sezonda da Rennes forması giymeyi sürdürecek. Sarı-kırmızılı kulüp ile Fransız ekibi arasındaki anlaşmada gelecek sezonun sonunda geçerli olacak satın alma opsiyonu da yer alıyor.

FRANKOWSKI'NİN SEZON PERFORMANSI

Deneyimli futbolcu, geride kalan sezonda Rennes adına toplam 19 karşılaşmada görev yaptı. Frankowski bu süreçte 1 kez rakip fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Polonyalı oyuncunun Galatasaray ile olan mevcut kontratı ise 2028 yılına kadar sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun durumunu gelecek sezon sonunda yeniden değerlendirecek.

