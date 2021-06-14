YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresi'nde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresi'nde konuştu

14.06.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresi'nde konuştu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çiftçilerin kullandığı mazotun ÖTV'sini yeniden çiftçilere iade edeceklerini söyledi.

Partisinin 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresine katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, çiftçi borçlarının en az iki yıl faizsiz olarak ötelenmesini isteyerek, çiftçinin toprağına, traktörüne haciz uygulamasını kaldıracaklarını ifade etti.

Her zaman çiftçiyi düşündüklerini belirten Babacan, "Ben 11 yıl Ziraat Bankasından sorumlu oldum. Bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu ve tarımsal kredilerin ödeme oranları yüzde 99'du. Çiftçimizin yüzde 99'u borcunu gününde tam ödüyordu, bunu biz gerçekleştirdik, bunu yaptık. Genel ekonomik düzen sağlam olunca, yüzler gülünce, ekonomik şartları dönünce zaten borç ödemek de kolaylaşıyor." dedi.

Ziraat Bankasını yeniden çiftçinin bankası yapacaklarını dile getiren Babacan, "Çiftçimizim kullandığı mazotun ÖTV'sini çiftçimize yeniden iade edeceğiz. Çitçimizin kullandığı gübrenin maliyetinin yarısını, yani yüzde 50'sini destek olarak vereceğiz. Özellikle kuyudan su çekerek yapılan sulamada elektrik büyük maliyet tutuyor biliyorsunuz. Bazı bölgelerde çiftçimizin kullandığı elektriği çiftçimize özel tarifeyle daha uygun şartlarda daha ucuza sağlayacağız." diye konuştu.

Babacan, 2002-2007 döneminde ekonominin başında olduğuna işaret ederek, "O dönem Türkiye'nin ekonomisinin hızla büyüyen bir dönemi oldu. Enflasyonun hızla düştüğü bir dönem oldu. 2 yılda 34 yıldır 2-3 haneli giden enflasyonu biz aldık 2004 sonunda tek haneye indirdik. Şu andaki hükümetin enflasyonu tek haneye indirmesi bir hayal, yapamazlar. 2002 sonunda başladık, ekibimizi kurduk, 2 yılda tek haneye düşürdük ve 6 sıfır attık." ifadelerini kullandı.

Kongrenin ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulunan Babacan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Babacan daha sonra, partisinin Selim İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildiBursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazartesi

İmsak
02:31
Sabah
04:29
Öğle
12:13
İkindi
16:12
Akşam
19:47
Yatsı
21:36

Kars Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazartesi

Sultan Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.