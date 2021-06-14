DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresi'nde konuştu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çiftçilerin kullandığı mazotun ÖTV'sini yeniden çiftçilere iade edeceklerini söyledi.

Partisinin 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresine katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, çiftçi borçlarının en az iki yıl faizsiz olarak ötelenmesini isteyerek, çiftçinin toprağına, traktörüne haciz uygulamasını kaldıracaklarını ifade etti.

Her zaman çiftçiyi düşündüklerini belirten Babacan, "Ben 11 yıl Ziraat Bankasından sorumlu oldum. Bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu ve tarımsal kredilerin ödeme oranları yüzde 99'du. Çiftçimizin yüzde 99'u borcunu gününde tam ödüyordu, bunu biz gerçekleştirdik, bunu yaptık. Genel ekonomik düzen sağlam olunca, yüzler gülünce, ekonomik şartları dönünce zaten borç ödemek de kolaylaşıyor." dedi.

Ziraat Bankasını yeniden çiftçinin bankası yapacaklarını dile getiren Babacan, "Çiftçimizim kullandığı mazotun ÖTV'sini çiftçimize yeniden iade edeceğiz. Çitçimizin kullandığı gübrenin maliyetinin yarısını, yani yüzde 50'sini destek olarak vereceğiz. Özellikle kuyudan su çekerek yapılan sulamada elektrik büyük maliyet tutuyor biliyorsunuz. Bazı bölgelerde çiftçimizin kullandığı elektriği çiftçimize özel tarifeyle daha uygun şartlarda daha ucuza sağlayacağız." diye konuştu.