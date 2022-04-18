YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana’da hal esnafıyla sahur yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana’da hal esnafıyla sahur yaptı

18.04.2022 05:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana’da hal esnafıyla sahur yaptı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hal esnafıyla sahur yaptı.

Vedat Dolakay Hal Kompleksi'nde hal esnafıyla bir araya gelen Babacan, konuşmasına ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Babacan, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor biliyoruz ama biz bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Bu ülkenin çalışanlarına, girişimcilerine, gençlerine güveniyoruz. Zor dönemden geçsek de çok rahat ayağa kalkıp yarınlara güvenecek, koşacak güce sahibiz. Yeter ki ülke düzgün yönetilsin, yeter ki işin ehli insanlar iş başında olsun. Biz bunun için yola çıktık, bunun için çalışıyoruz. Hem çok çalışacaksın hem de emrolunduğu gibi dosdoğru çalışacaksın formül orada." dedi.

Esnafla sahur yapan Babacan, daha sonra Kabzımallar Esnaf Odasını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüIsparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:
Anahtar Kelimeler:
Adana Ali Babacan

Adana Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:54
Öğle
12:43
İkindi
16:24
Akşam
19:22
Yatsı
20:42

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Pazartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Uğur Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.