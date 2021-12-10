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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çanakkale'de gazetecilerle bir araya geldi

10.12.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çanakkale'de gazetecilerle bir araya geldi

ÇANAKKALE (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün 81 ilde 81 il başkanı görevlendirdik. 973 ilçenin 680'ininde bugün ilçe başkanlarımız görevinin başında, sadece yönetim kurulu üyesi olan il ve ilçelerimizin toplamında 12 bin arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın özelliği ilk defa siyasete bizimle başlamalarıdır. Biz ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz." dedi.

Babacan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi.

Siyasette, ilke ve değerlerden asla taviz vermediklerini belirten Babacan, "DEVA Partisi'ni kurduğumuz arkadaşlarımızın ortak özelliği aynı Türkiye'ye bakıyor olmamızdır." ifadesini kullandı.

Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEVA Partisi ilke ve değerleriyle bütünleşik bir şekilde yetişen, siyasi tecrübesini her gün arttıran yeni bir nesil yetişiyor. Bu ülkemiz için çok kıymetli. Partimizi kurmadan önce şunu gördük, vatandaşlarımız mevcut siyasi düzeni elinin tersiyle itiyor. Hiçbir partiye oy veren gönül rahatlığıyla oy vermiyor. DEVA Partisi'ni kurmadan önce bunu gördük. Yoksa gider, şu parti iyi, biz buna destek veririz ve bu parti Türkiye'yi düzlüğe çıkarır... Baktık ama öyle bir şey yok. Onun için sıfırdan yeni bir başlangıç yaptık."

Genel Başkan Babacan, partilerinin siyasi yapılanmasının sürdüğünü il ve ilçe kongrelerine devam ettiklerini belirtti. Büyük bir yapılanma gayreti içinde olduklarını anlatan Babacan, "Bugün 81 ilde 81 il başkanı görevlendirdik. 973 ilçenin 680'ininde bugün ilçe başkanlarımız görevinin başında, sadece yönetim kurulu üyesi olan il ve ilçelerimizin toplamında 12 bin arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın özelliği ilk defa siyasete bizimle başlamalarıdır. Biz ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz." diye konuştu.

Babacan, konuşmasının ardından esnaf ziyaretlerinde bulunmak ve STK temsilcileriyle görüşmek üzere Biga ilçesine hareket etti.

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Çanakkale Ali Babacan

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