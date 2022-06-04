DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde partisinin kongresine katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Babacan, kongrede, "Türkiye'nin devası" olacaklarını, kadrolarıyla başarılara imza atacaklarını ifade etti.

Türkiye'de ilk defa bir siyasi partinin çevre ve iklim değişikliği konusunda eylem planı açıkladığını belirten Babacan, "Yine bir ilkin altına imzamızı attık. Pek çok şehirden gelen arkadaşlarımızın katılımıyla beraber dünyamızı ve ülkemizi iklim değişikliğine karşı nasıl koruyacağımızı madde madde anlattık çünkü bizim yeşil çizgilerimiz var. En kalın yeşil çizgimiz de nesiller arası adalet. Biz bu dünyayı, doğayı, çevreyi korumanın sonraki nesiller ve gençler için asli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Semt pazarını ve esnafı ziyaret eden Babacan, gençlerle de görüştü.

