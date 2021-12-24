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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te gazetecilerle bir araya geldi:

24.12.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kuru düşürdük diye seviniyorlar, vatandaşlarımıza bunun güzel bir şey olduğunu anlatıyorlar. Gerçekten bu kadar büyük zikzak, bu kadar büyük gidiş-geliş ekonomiye çok ağır gelir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kilis'te gazetecilerle bir araya geldi:

KİLİS (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kuru düşürdük diye seviniyorlar, vatandaşlarımıza bunun güzel bir şey olduğunu anlatıyorlar. Gerçekten bu kadar büyük zikzak, bu kadar büyük gidiş-geliş ekonomiye çok ağır gelir." dedi.

Babacan, Kilis'te bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek, gündemi değerlendirdi.

Partisinin yoğun bir örgütlenme sürecinde olduğunu belirten Babacan, sıfırdan bir örgütlenme gerçekleştirdiklerini, birçok kişinin DEVA Partisi ile ilk kez siyasete girdiğini, bunun yanı sıra Türkiye'nin yarınlarına ilişkin geniş çevrelerin katılımıyla detaylı eylem planı hazırladıklarını anlattı.

Babacan, ekonomideki gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:

"Eylül ayından bu yana finansal piyasalarda çok büyük çalkantılar var. Eylül ayından bu yana Merkez Bankasının attığı adımlar, özellikle hükümetin talimatıyla kurumların aldığı kararlar gerçekten ülkemizi bir uçtan bir öbür uca sürekli savuruyor. Öngörmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz, vatandaşların hesap kitap yapmasının, yatırımcıların hesabını kitabını yapmasının çok çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Bu kadar büyük belirsizliklerin olduğu bir ülkede genelde ticaret yavaşlar, yatırımlar durur şu anda da maalesef öyle bir ortamdayız. Eylülden bu yana rekabetçi kuru yani yüksek kuru savunan bir modele geçtik diye iddia ederken, bu hafta boyunca da 'bak ne güzel kuru düşürdük' diye seviniyorlar, vatandaşlarımıza bunun güzel bir şey olduğunu anlatıyorlar. Gerçekten bu kadar büyük zikzak, bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir."

Babacan, bir gazetecinin erken seçim konusunda düşüncesini sorması üzerine, hükümetin geçim şartlarının iyileşmesi ve kendisine desteğin artması durumunda erken seçime gitmek isteyeceğini, ancak ekonomideki gelişmelerin hükümete bu fırsatı vermeyeceğini savundu.

Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna ilişkin soruya Babacan, "Şu anda Türkiye, Suriye'de iç sorunlarda bir taraf. Türkiye'nin bir an önce kendi pozisyonunu bütün bu meselelerin üzerine çıkartıp Suriye'nin topyekun çözüme ulaşması için, bir an önce iç barışa ulaşılması için çaba içine girmesi gerekiyor. Türkiye'ye yakışan bu olur." yanıtını verdi.

Seçim ittifaklarıyla ilgili de konuşan Babacan, "Seçim günü yaklaşınca o günkü şartlara göre karar veririz. Ama biz bütün partilerle çok yakın diyalog içerisindeyiz, ilişki zemini sıcak. Bu ilişki zeminin bir ittifaka çevrilmesi çok zor olmaz günü geldiğinde ama yapar mıyız, yapmaz mıyız bu da karşılıklı mutabakat gerektirir." ifadelerini kullandı.

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Ali Babacan

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