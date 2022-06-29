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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

29.06.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

KIRŞEHİR (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırşehir'de odaları ziyaret etti, esnafla buluştu.

Kaman ilçesinde ziyaretlerden önce vatandaşlara seslenen Babacan, seçimlerde baraj sorunu yaşamayacaklarını savundu.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Babacan, "İktidara geldiğimizde çiftçinin yanında olacağız. Çiftçimizin borçlarının faizini sileceğiz. Her zaman şeffaf olacağız, açık olacağız." dedi.

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Babacan, daha sonra kent merkezinde, İYİ Parti standına ziyarette bulundu.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına geçen Babacan'a, Atatürk Caddesi'nde tır şoförü olduğu öğrenilen Arif Karadeniz, "Altı kişiyle bu iş olmaz, Kırşehir'de de olmaz. Samimiyetimle söylüyorum. Onlarla yola çıkma, tek başına çık, tek başına yürü." dedi.

Babacan da "Biz DEVA Partisi'ni kurduk. Ben aldım mesajı ama ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz." karşılığını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

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Ali Babacan

Kırşehir Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

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