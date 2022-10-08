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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da gazetecilerle buluştu:

08.10.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemesi) Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip kamuoyuna açıklayacağız"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da gazetecilerle buluştu:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

Babacan, bir otelde düzenlenen basın buluşmasında, partisinin miting ve açık hava toplantılarıyla milletle buluşmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'yi kucaklayacak politikalarla ilgili eylem planları açıkladıklarını anlatan Babacan, "Politika alanlarında söylem birliğini sağlayacak çalışmayla ilgili komisyon kurduk. Bu arkadaşlarımız tecrübeli, 6 partiden 6 temsilcinin yer aldığı bir ekip. Arkadaşlarımız şu anda yaklaşık 35 başlık altında söylem ve politika birliği oluşturmak için çalışmaya başladı. İlk toplantılarını bugün Ankara'da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapıyorlar." diye konuştu.

Babacan, bir gazetecinin altılı masanın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklanacağını sorması üzerine, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip kamuoyuna açıklayacağız. Bugüne kadar biz, 6 genel başkanının oturduğu masada hiçbir ismi, 'Bu isim olabilir veya olmaz.' diye bir diyaloğa bile girmedik. Bu konuyu sürecin sonuna doğru ele alacağımızla ilgili mutabakatımız var. Bu mutabakatı da geçen hafta yaptığımız toplantıda teyit ettik." karşılığını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da gazetecilerle buluştu:

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