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Deve güreşleri kiminin eğlencesi, kiminin ekmek kapısı oldu

20.12.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri’nde düzenlenen ve yörük kültürlerinden olan deve güreşleri kimi vatandaşlar için eğlence, kimi vatandaşlar için ekmek parası kapısı oluyor.

Deve güreşleri kiminin eğlencesi, kiminin ekmek kapısı oldu

Deve güreşi alanlarında satılan yağlık ve tabureler vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerinin Aydın’da başlaması ile güreşsever vatandaşların hafta sonları adresleri güreş arenaları oluyor. Güreş arenası etrafına günler öncesin konulan römorklarla yerler ayrılırken deve güreşi arenaları güreş günleri vatandaşların yoğun ilgisi ile dolup taşıyor. Binlerce kişi tarafından takip edilen deve güreşleri bazı vatandaşların da gelir kapısı haline geldi. Köfte ve sucuk-ekmek, çay, şekerlemenin yanı sıra deve güreşlerinin olmazsa olmazı haline gelen yağlık da en tezgahlarda yer alan ürünlerin başında geliyor. Tanesi 40 lira ile 75 lira arasında satışa sunulan yağlıklar satıcıların geçim kaynağı oluyor.

Aydın’da ve çevre illerdeki güreşlere giderek yağlık satışından ekmek parasını çıkaran 35 yaşındaki Halil Özinsel, sabahın ilk saatlerinden itibaren tezgahını açıyor. Gün boyu süren güreşlerde deve sahiplerine ve güreşseverlere yağlık satışı yapan Özinsel, "Yağlık deve güreşlerinin ve devecilerin simgesi haline geldi. Üzerindeki işlemeler ne kadar çoksa takan kişinin maddi durumumun o kadar iyi olduğunu gösteriyor. Üzerindeki işlemelerin çokluğuna azlığına göre fiyatları değişiyor. Renkler de bölgelere göre değişiyor. Sarı rengi İzmir Ödemiş tarafı kullanıyor, turuncu Aydın bölgesinin kullandığı bir renk. Siyah olanlar da genel olarak kullanılıyor. Fiyatları 40 TL’den başlıyor bizde bulunan 75 liraya kadar çıkıyor. Ama bin liraları bulanları da oluyor. İpekten olanları da var. Yağlıkların belediyeler yada sponsorlar tarafından ücretsiz dağıtılması bizim için daha iyi oluyor. Çünkü bir kişinin taktığını gören herkes takmak istiyor" dedi.

Deve güreşi arenasında tabure satan 38 yaşındaki Sultan Bay ise, "Çocukluğumdan beri deve güreşlerine geliyorum ve severek takip ediyorum. Hem güreşleri takip edip hem de aile ekonomisine katkıda bulunmak için tabure satıyorum. Tabureler 50 ila 100 lira arasından gidiyor. Allah bereket versin, akmasa da damlıyor. Bu devirde para kazanabilmek zor, ben de ekmeğimi taburelerden çıkartıyorum" diye konuştu.

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