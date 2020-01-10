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  4. Devegeçidi Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

Devegeçidi Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Devegeçidi Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Nehri ve Devegeçidi Çayı'nda su yükselmesi uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk ve denetiminde bulunan Devegeçidi havzasına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak Devegeçidi Barajı'ndan zorunlu ve kontrollü su tahliyesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Tahliye edilecek sular sebebiyle Devegeçidi Çayı ve Dicle Nehri yatağındaki akım miktarı artacağından, zorunlu olarak yapılacak tahliye esnasında can ve mal kaybının yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü

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