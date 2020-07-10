YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi Belediyesi voleybol kulübü hazırlıklara başladı

Develi Belediyesi voleybol kulübü hazırlıklara başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Voleybol 2.

Voleybol 2. Ligde mücadele eden Develi Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı yeni başlayacak sezon için hazırlıklarına başladı.
Kulüp yöneticisi Müfit Türkmenoğlu ve Kulüp Antrenörü Murat Demirci ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek yeni sezonda yapılacak ve yeni sporcuların katılımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bu sezon takıma yeni sporcular transfer edildiğini belirten Başkan Cabbar; “Kulüp yöneticilerimiz ve sporcularımızın özverileriyle Develimizde voleybol sporuna ilgi giderek artmaktadır. Yeni transferlerle birlikte 2. Ligde mücadele eden voleybol takımımız inşallah bu sene başarılara imza atarak bir üst lige çıkacağına inanıyorum. Sporcularımıza ve kulüp yöneticilerimize başarı dolu bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:15
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:12
Yatsı
21:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayseri’de bir daire karantina altına alındı

Kayseri’de bir daire karantina altına alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor taraftarları Fenerbahçe maçını dev ekrandan izleyecek

Kayserispor taraftarları Fenerbahçe maçını dev ekrandan izleyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.