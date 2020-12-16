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Develi Belediyesi’ne sıfır atık belgesi verildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.12.2020 10:52 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Sıfır Atık Yönetmeliği gereği tüm kamu kurumları, işletmeler, siteler, apartmanlar, oteller vs.

Develi Belediyesi’ne sıfır atık belgesi verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Sıfır Atık Yönetmeliği gereği tüm kamu kurumları, işletmeler, siteler, apartmanlar, oteller vs. kendi sıfır atık yönetim sistemlerini kurma zorunluluğu getirildi.
Develi Belediyesi de alınan bu karardan önce kendi hizmet binalarında sıfır atık yönetim sistemini kurmuş olduğu ve çevreci politikalarından dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sıfır atık belgesi almaya layık görüldü. Çevreci politikalar uygulamanın yapılan çalışmaların tabiatla bütünlük arz etmesinin her geçen gün daha da elzem hale geldiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük emanetlerden olan çevre hakkında farkındalık oluşturmak ve sıfır atık algısını hemşerilerimizde oluşturmak için projeler üretmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu belgeyi bizlere layık gören Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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